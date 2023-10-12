Пресс-служба Московского зоопарка в четверг, 12 октября, поделилась кадрами с неспешной прогулкой манула Тимофея по территории его вольера. Как только представителя кошачьих настиг объектив камеры, он поспешил скрыться.

— Типичный Тимоша: даже не повернулся в сторону камеры, только пятки показал, — говорится в подписи к публикации.

Накануне пресс-служба Московского зоосада показала еще одну важную часть трудовых будней Тимофея — его кормежку. На кадрах видно, как палласов кот получил из рук кипера Дениса крысу и взвесился на подставленных ему весах.

Тимоша — не единственный представитель семейства кошачьих, у которого свой горделивый характер. В начале месяца Московский зоопарк показал служебного кота Тарзана, вальяжно сидящего на трубе, которую освещает осеннее солнце.