Ремонт эскалатора на станции метро «Белорусская» продлится до конца декабря
Ремонт эскалатора на станции «Белорусская» Кольцевой линии московского метро продлится до 29 декабря. Об этом в четверг, 12 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— С 11 октября по 29 декабря 2023 года идет ремонт эскалатора на станции «Белорусская» Кольцевой линии (выходы второй и третий), — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок в метро, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В период с 9 октября до 17 ноября проходят поочередные плановые грузовые испытания эскалаторов на станции «Чеховская» (выходы 11–14).
Протяженность линий столичного метро за последние 12 лет выросла в 1,7 раза. Кроме того, в городе построили 11 электродепо для обслуживания и ремонта поездов. Сейчас строятся Троицкая и Рублево-Архангельская линии, а также участок Сокольнической ветки метро.
При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что специалисты закончат основные строительные работы на Троицкой линии столичной подземки до конца следующего года. Как проходит строительство станций новой линии метро — в материале «Вечерней Москвы».