Ремонт эскалатора на станции метро «Белорусская» продлится до конца декабря

Ремонт эскалатора на станции «Белорусская» Кольцевой линии московского метро продлится до 29 декабря. Об этом в четверг, 12 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— С 11 октября по 29 декабря 2023 года идет ремонт эскалатора на станции «Белорусская» Кольцевой линии (выходы второй и третий), — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок в метро, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В период с 9 октября до 17 ноября проходят поочередные плановые грузовые испытания эскалаторов на станции «Чеховская» (выходы 11–14).

Протяженность линий столичного метро за последние 12 лет выросла в 1,7 раза. Кроме того, в городе построили 11 электродепо для обслуживания и ремонта поездов. Сейчас строятся Троицкая и Рублево-Архангельская линии, а также участок Сокольнической ветки метро.