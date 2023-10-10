Власти Москвы призвали водителей быть внимательными из-за заморозков
Власти Москвы призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за заморозков, которые ожидаются в ночь на 11 октября.
"Переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 11 октября. <...> Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что городские службы занимаются непрерывным мониторингом состояния улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена противогололедная обработка дорог.