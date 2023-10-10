Власти Москвы призвали водителей быть внимательными из-за заморозков

"Переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 11 октября. <...> Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.