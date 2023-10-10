Синоптики пообещали москвичам потепление к выходным

Октябрьская температура вернется в столицу во второй половине недели, сообщили в Гидрометцентре России.

Уже в четверг, 12 октября, потеплеет до +15 (ночью обещают +3...+5), а в пятницу и субботу воздух прогреется до 11-13 градусов со знаком плюс.

По словам начальника Ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, которого цитирует KP.Ru, сейчас на европейской территории страны господствует циклон, пришедший с северной Атлантики.

"Циклон очень обширный, от Новой Земли в Северном Ледовитом океане до Нижней Волги, то есть он захватывает практически всю европейскую территорию России", - отметил синоптик.