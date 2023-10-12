Синоптики прогнозируют похолодание в Москве в начале следующей недели

«В начале следующей недели в тыловой части циклона похолодает. Это похолодание тоже может восприниматься резким, ведь если в выходные температура будет превышать климатическую норму на 5–6 градусов, то во вторник едва дотянет до нее. <…> В понедельник, 16 октября, облачно, временами небольшой дождь, ночью – 3–8 градусов выше 0, днем – 5–10 градусов, ветер западный 3–8 м/с. Во вторник, 17 октября, облачно, временами осадки, ночью – 0–5 градусов, днем – 2–7 градусов, ветер западный 5–10 м/с», – говорится в сообщении.