«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра и дождя

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за усилившихся ветра и дождя. Об этом в среду, 11 октября, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

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— Дождь. Период предупреждения с 21:00 11 октября до 21:00 12 октября. Ветер 15-20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Кроме того, ГУ МЧС по Москве призвало горожан парковать автомобиль вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями и не оставлять без присмотра детей.

В ночь на 11 октября температура воздуха в Москве перешла к отрицательным значениям. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства. Ведомство рекомендовало москвичам-автомобилистам быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.