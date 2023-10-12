Около четырех тысяч москвичей в сентябре стали обладателями квартир по реновации
Около четырех тысяч человек в Москве в сентябре стали обладателями новых квартир по программе реновации. Об этом в четверг, 12 октября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
Больше всего договоров заключили на юго-востоке столицы — там ключи получили свыше 1, 3 тысячи человек. Также в сентябре началось переселение еще свыше 6,5 тысячи москвичей из 41 старого дома.
— По итогам сентября правообладателями жилья в 103 новостройках стали около четырех тысяч жителей 192 старых домов в 11 округах столицы. В Северном административном округе правообладателями стали свыше 500 жителей, а в Новомосковском административном округе — около 450 горожан, — отметил Максим Гаман.
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что в момент переезда собственники и наниматели, получившие квартиру, могут докупить дополнительные квадратные меры недвижимости. Город предоставляет возможность приобрести их со скидкой 10 процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.
За третий квартал текущего года уже порядка 10 тысяч горожан получили современное жилье по программе реновации. На данный момент в лидерах по количеству заключенных договоров за этот период находится Юго-Восточный административный округ.