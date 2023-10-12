Около четырех тысяч москвичей в сентябре стали обладателями квартир по реновации

Около четырех тысяч человек в Москве в сентябре стали обладателями новых квартир по программе реновации. Об этом в четверг, 12 октября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Больше всего договоров заключили на юго-востоке столицы — там ключи получили свыше 1, 3 тысячи человек. Также в сентябре началось переселение еще свыше 6,5 тысячи москвичей из 41 старого дома.

— По итогам сентября правообладателями жилья в 103 новостройках стали около четырех тысяч жителей 192 старых домов в 11 округах столицы. В Северном административном округе правообладателями стали свыше 500 жителей, а в Новомосковском административном округе — около 450 горожан, — отметил Максим Гаман.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что в момент переезда собственники и наниматели, получившие квартиру, могут докупить дополнительные квадратные меры недвижимости. Город предоставляет возможность приобрести их со скидкой 10 процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.