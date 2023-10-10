Детеныш альпака родился в Центре воспроизводства Московского зоопарка
Детеныш альпака родился в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.
«В Центре воспроизводства снова пополнение: родился детеныш альпака! 19 сентября у нашей молодой самки появился на свет очаровательный малыш. Окрасом он пошел в маму – белый с рыжими пятнами, одно из которых красуется между огромных любопытных глаз. Для нашей самки альпака это был первый детеныш, поэтому ее отселили в отдельный вольер, чтобы понаблюдать за поведением и дать малышу окрепнуть», – говорится в сообщении.
Отмечается, что с первого дня у посетителей была возможность наблюдать за самкой и ее детенышем.
«В нашем центре уже много лет размножаются викуньи – дикие родственники альпака, а вот с последними мы работаем недавно и потомство получили впервые», – добавили в зоопарке.
В середине сентября сообщалось, что в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детеныш домашнего яка.