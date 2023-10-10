Детеныш альпака родился в Центре воспроизводства Московского зоопарка

«В Центре воспроизводства снова пополнение: родился детеныш альпака! 19 сентября у нашей молодой самки появился на свет очаровательный малыш. Окрасом он пошел в маму – белый с рыжими пятнами, одно из которых красуется между огромных любопытных глаз. Для нашей самки альпака это был первый детеныш, поэтому ее отселили в отдельный вольер, чтобы понаблюдать за поведением и дать малышу окрепнуть», – говорится в сообщении.