На главной метеостанции Москвы официально зафиксировали первый снег

Осадки отметила в 9:00 лаборатория на ВДНХ. Как сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, это произошло на шесть дней раньше средней даты первого снега в XXI веке.

Также метеоролог уточнил, что минувшей ночью в столичном регионе подморозило до -2,4 градуса, — такую температуру показали столбики термометров в Наро-Фоминске. На базовой метеостанции на ВДНХ было +1,9.