Условно осужденный мужчина разбил створку турникета на станции метро «Лермонтовский проспект»

На станции «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро 31-летний мужчина сначала пытался пройти за другим пассажиром, а затем сломал турникет. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 10 октября.

По имеющимся данным, мужчина попытался бесплатно пройти за другим пассажиром, однако створки закрылись прямо перед ним. Тогда злоумышленник раздвинул их руками и прошел в подземку, после чего сломал одну из дверей. Инцидент попал на видео.

В ходе допроса мужчина признал вину. Известно, что на момент совершения преступления он отбывал условное наказание за покушение на мошенничество и грабеж.

— Действия мужчины квалифицированы по статье «Вандализм». Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена, — резюмировала Нефедова.