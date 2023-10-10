Условно осужденный мужчина разбил створку турникета на станции метро «Лермонтовский проспект»

Мужчина сломал турникет на станции «Лермонтовский проспект»
На станции «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро 31-летний мужчина сначала пытался пройти за другим пассажиром, а затем сломал турникет. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 10 октября.
По имеющимся данным, мужчина попытался бесплатно пройти за другим пассажиром, однако створки закрылись прямо перед ним. Тогда злоумышленник раздвинул их руками и прошел в подземку, после чего сломал одну из дверей. Инцидент попал на видео.
В ходе допроса мужчина признал вину. Известно, что на момент совершения преступления он отбывал условное наказание за покушение на мошенничество и грабеж.
— Действия мужчины квалифицированы по статье «Вандализм». Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена, — резюмировала Нефедова.
Похожий инцидент произошел 29 сентября на станции «Щелковская». Мужчина хотел пройти в метро «зайцем», но створки предательски закрылись. Тогда злоумышленник просто разбил одну из них.