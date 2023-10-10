Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге

Жителей Москвы во вторник, 10 октября, ожидает небольшой дождь с мокрым снегом и до +5 градусов. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на погоду в столице продолжит оказывать влияние тыловая часть циклона.

«В Москве по-прежнему облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Москве + 3 - + 5, на территории Подмосковье от 1 до 5 градусов тепла», - заявил Леус.

По его словам, ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 748 миллиметров ртутного столба.