Предстоящая ночь в столице может стать самой холодной с начала осени

Предстоящая ночь в Москве может стать самой холодной с начала осени. Об этом во вторник, 10 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Температура ночью в Москве от нуля до минус двух, а по области до минус четырех градусов, холодная ночь. Большая вероятность, что она будет самой холодной с начала осени, — предупредил он.

Согласно прогнозу, 11 октября температуры в столице останутся низкими — плюс 3–4 градуса, однако во второй половине дня они повысятся до 7–9 градусов, передает агентство городских новостей «Москва».

По словам Вильфанда, в выходные дни, 14 и 15 октября, москвичей ожидает потепление до 15 градусов. Ночью температура будет держаться на уровне плюс 10–12 градусов. Кроме того, теплая погода ожидает москвичей 12 и 13 октября.