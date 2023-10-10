Предстоящая ночь в столице может стать самой холодной с начала осени

Вильфанд: Предстоящая ночь в Москве может стать самой холодной с начала осени
Предстоящая ночь в Москве может стать самой холодной с начала осени. Об этом во вторник, 10 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Температура ночью в Москве от нуля до минус двух, а по области до минус четырех градусов, холодная ночь. Большая вероятность, что она будет самой холодной с начала осени, — предупредил он.
Согласно прогнозу, 11 октября температуры в столице останутся низкими — плюс 3–4 градуса, однако во второй половине дня они повысятся до 7–9 градусов, передает агентство городских новостей «Москва».
По словам Вильфанда, в выходные дни, 14 и 15 октября, москвичей ожидает потепление до 15 градусов. Ночью температура будет держаться на уровне плюс 10–12 градусов. Кроме того, теплая погода ожидает москвичей 12 и 13 октября.
В беседе с «Вечерней Москве» синоптик Александр Ильин пообещал 16-градусное тепло в Москве на этой неделе. По словам собеседника «ВМ», после кратковременного потепления снова начнется похолодание. В пятницу температура воздуха вновь понизится до восьми градусов тепла, заключил синоптик.