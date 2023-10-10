Музыкальный фестиваль-конкурс «Хоровой ринг» стартует в Москве 4 ноября

«Конкурс хорового мастерства будет проходить в три этапа. Первый тур станет отборочным. Его проведут в онлайн-формате с 4 по 19 ноября. В течение этого времени нужно заявить о своем участии и прислать видеозаписи с исполнением двух произведений. Форму заявки можно найти на сайте (xorovoy-ring.kulturazao.ru). В ней необходимо указать название коллектива, возрастную категорию, исполняемые произведения и ссылку на видео. Важное условие: одно из сочинений должно быть патриотической направленности, в том числе прославляющее воинскую славу России. Другое произведение можно представить в академическом, народном, эстрадно-джазовом или фольклорном стиле. Общая продолжительность программы не должна превышать 10 минут», – говорится в сообщении.