Музыкальный фестиваль-конкурс «Хоровой ринг» стартует в Москве 4 ноября
С 4 ноября по 5 декабря в Москве впервые пройдет фестиваль-конкурс хорового искусства «Хоровой ринг», организованный объединениями культурных центров Западного, Юго-Западного и Северо-Западного административных округов столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Конкурс хорового мастерства будет проходить в три этапа. Первый тур станет отборочным. Его проведут в онлайн-формате с 4 по 19 ноября. В течение этого времени нужно заявить о своем участии и прислать видеозаписи с исполнением двух произведений. Форму заявки можно найти на сайте (xorovoy-ring.kulturazao.ru). В ней необходимо указать название коллектива, возрастную категорию, исполняемые произведения и ссылку на видео. Важное условие: одно из сочинений должно быть патриотической направленности, в том числе прославляющее воинскую славу России. Другое произведение можно представить в академическом, народном, эстрадно-джазовом или фольклорном стиле. Общая продолжительность программы не должна превышать 10 минут», – говорится в сообщении.
Видеозаписи выступлений просмотрит экспертное жюри, в которое войдут преподаватели детских музыкальных школ, детских школ искусств и сотрудники объединений культурных центров, имеющие профильное образование. Каждое исполнение будут оценивать по нескольким параметрам: чистоте пения, соблюдению ритма и темпа музыкальной композиции, оригинальности и уверенности исполнения, а также сценическим образам и костюмам участников. После просмотра видеозаписей жюри определит по четыре лучших хора в каждой возрастной категории. Победители первого тура получат приглашение перейти на второй очный этап.
Выступления хоров начнутся 20 ноября и завершатся 26 ноября. Коллективы должны представить новые произведения в разных стилях. Одно из сочинений рекомендуется продемонстрировать а капелла (без музыкального сопровождения). Хоровое пение смогут послушать все желающие, вход на выступления будет свободным. Прослушивания пройдут в культурных центрах «Зодчие» (ул. Партизанская, д. 23), «Рублево» (ул. Василия Ботылева, д. 43) и «Лира» (бульвар Адмирала Ушакова, д. 12). После очных выступлений жюри отберет девять лучших коллективов для участия в финале.
Завершающий этап «Хорового ринга» пройдет в культурном центре «Рублево» 5 декабря. Вход свободный. Финальные номера будет оценивать судейская коллегия из ведущих деятелей культуры и искусства Москвы, преподавателей музыкальных вузов и медийных персон. Коллективам нужно будет исполнить два произведения из первого или второго этапа. После этого жюри объявит победителей конкурса – три хора в трех возрастных группах. Их пригласят принять участие в суперфинале, который также состоится 5 декабря. Претенденты на гран-при должны будут спеть гимн Москвы – песню «Дорогая моя столица» композитора Исаака Дунаевского на слова Марка Лисянского и Сергея Аграняна. Завершится праздничный вечер гала-концертом и награждением победителей.