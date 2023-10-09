Температура в Москве ночью опустится ниже 0°C

Ночью 9-10 октября температура воздуха в Москве опуститься ниже 0°C. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

По прогнозам, ночью 9 октября температура воздуха в Москве составит плюс один — минус один градус, а начиная с полуночи может опуститься до минус двух градусов. Местами ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица. Порывы ветра достигнут 5-11 метров в секунду.