В Москве подвели итоги фестиваля студенческих спектаклей

«Мы, в общем, объективно судили. И вот эта возможность не только нам посмотреть и им показать, а увидеть всю палитру той ситуации, которая происходит в воспитании будущих знаменитых актёров русского театра — я считаю, что этот фестиваль как раз выполняет эту задачу в полной мере», — заявил Юрий Лаптев, народный артист России, член жюри.