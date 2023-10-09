В Москве ожидается сильный ветер до 12-15 метров в секунду
До сегодняшнего вечера сегодняшнего в Москве ожидается сильный ветер до 12-15 метров в секунду. Из-за этого повышены риски возникновения аварий и пробок, также возможно затрудненное движение. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.
Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и сохранять бдительность на дороге. Пешеходам – держаться подальше от шатких конструкций, деревьев и линий электропередач.
Напомним, что сегодня в столице температура воздуха прогреется до 3-5 градусов тепла, а ночью опустится до 0-2 градусов. Также пройдут снег и дождь, возможна гололедица. Атмосферное давление поднимется до 745 мм ртутного столба.