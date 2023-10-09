До сегодняшнего вечера сегодняшнего в Москве ожидается сильный ветер до 12-15 метров в секунду. Из-за этого повышены риски возникновения аварий и пробок, также возможно затрудненное движение. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и сохранять бдительность на дороге. Пешеходам – держаться подальше от шатких конструкций, деревьев и линий электропередач.