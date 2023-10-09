Почти 300 ветхих домов снесли в Москве с начала программы реновации
С начала 2023 года в Обручевском районе снесли шесть домов по программе реновации столичного жилфонда, всего с момента старта программы в городе снесено 296 ветхих пятиэтажек, сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.
«С начала этого года в районе Обручевский на юго-западе Москвы демонтировали шесть старых домов. Здания демонтировали при помощи технологии «умного» сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
В пресс-службе напомнили, что основными принципами «умного сноса» являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов «умного» сноса является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.
«Всего с момента старта программы в городе снесли 296 ветхих пятиэтажек, в том числе с начала года – 169 зданий», – добавил Загрутдинов.