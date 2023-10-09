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Почти 300 ветхих домов снесли в Москве с начала программы реновации

С начала 2023 года в Обручевском районе снесли шесть домов по программе реновации столичного жилфонда, всего с момента старта программы в городе снесено 296 ветхих пятиэтажек, сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.

Почти 300 ветхих домов снесли в Москве с начала программы реновации
© РИА Новости

«С начала этого года в районе Обручевский на юго-западе Москвы демонтировали шесть старых домов. Здания демонтировали при помощи технологии «умного» сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

В пресс-службе напомнили, что основными принципами «умного сноса» являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов «умного» сноса является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.

«Всего с момента старта программы в городе снесли 296 ветхих пятиэтажек, в том числе с начала года – 169 зданий», – добавил Загрутдинов.