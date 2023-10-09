Почти 300 ветхих домов снесли в Москве с начала программы реновации

«С начала этого года в районе Обручевский на юго-западе Москвы демонтировали шесть старых домов. Здания демонтировали при помощи технологии «умного» сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.