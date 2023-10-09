Станции на Бирюлевской линии метро построят с островными и береговыми платформами
Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев анонсировал появление на перспективной Бирюлевской линии метро станций с двумя видами платформ — островными и береговыми.
«Строительство Бирюлевской линии метро предполагает создание станционных комплексов двух типов: пять из них будут с островными платформами и еще пять — с береговыми, аналогичными тем, что появились в последние годы в том числе на Некрасовской ветке и Большой кольцевой линии метро», — подчеркнул он.
Отмечается, что станции «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново» и «Бирюлево» будут представлены с островными платформами, а «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская» — с береговыми.
Также сообщается, что разные виды платформ позволяют вписать станции в существующую застройку и рельеф местности, а также реализовать интересные проектные и архитектурные решения.
Подчеркивается, что суммарная протяженность Бирюлевской линии метро составит более 22 километров. Ожидается, что строительство линии улучшит транспортную доступность таких районов столицы, как Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.