Станции на Бирюлевской линии метро построят с островными и береговыми платформами

«Строительство Бирюлевской линии метро предполагает создание станционных комплексов двух типов: пять из них будут с островными платформами и еще пять — с береговыми, аналогичными тем, что появились в последние годы в том числе на Некрасовской ветке и Большой кольцевой линии метро», — подчеркнул он.