Багажный коллапс в аэропорту Внуково устранен
Несколько часов назад в аэропорту Внуково полностью остановились багажные ленты. Сейчас руководство воздушной гавани утверждает, что все неполадки устранены. Так ли это, узнал корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.
Руководство аэропорта Внуково заявляет, что гавань работает в штатном режиме. Несмотря на это в пункте негабаритного багажа по-прежнему очень много чемоданов, и их продолжают сюда подвозить.
Багажный коллапс в аэропорту Внуково произошел в пять утра: на всех островках регистрации остановились ленты. Людям выдавали бирки, и они самостоятельно несли вещи на пункт негабаритного багажа. В дело вмешалась прокуратура. В течение нескольких часов сбой продолжался, после чего проблему удалось устранить.
В аэропорту Внуково заявили, что сбой носил краткосрочный характер.