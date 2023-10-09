Багажный коллапс в аэропорту Внуково устранен

Несколько часов назад в аэропорту Внуково полностью остановились багажные ленты. Сейчас руководство воздушной гавани утверждает, что все неполадки устранены. Так ли это, узнал корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

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Руководство аэропорта Внуково заявляет, что гавань работает в штатном режиме. Несмотря на это в пункте негабаритного багажа по-прежнему очень много чемоданов, и их продолжают сюда подвозить.

Багажный коллапс в аэропорту Внуково произошел в пять утра: на всех островках регистрации остановились ленты. Людям выдавали бирки, и они самостоятельно несли вещи на пункт негабаритного багажа. В дело вмешалась прокуратура. В течение нескольких часов сбой продолжался, после чего проблему удалось устранить.