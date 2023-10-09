Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram -канал Собянина.

Как отметил мэр, такие показатели стали возможны благодаря строительству новых городских вокзалах, позволивших создавать сложные маршруты. Среди них — станции Марьина Роща, Тестовская и Кутузовская.

«Людям нравятся МЦД с их тактовым расписанием, удобной билетной системой и бесплатными пересадками на метро», — сказал Собянин.

По его словам, внутри Москвы в среднем ежедневно начали совершать 180 тыс. поездок по МЦД-1 и МЦД-2, а число поездок по МЦД-3 и МЦД-4 составило 40 тыс. и 50 тыс. соответственно.