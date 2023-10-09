Синоптик рассказал о резком потеплении в Москве в середине недели

Синоптик Шувалов рассказал о резком потеплении в Москве в середине недели
В Москву придет теплый атмосферный фронт с запада и к концу недели температура поднимется до 13-15 градусов. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, также со среды ожидается повышение давления, оно превысит норму. При этом с приходом тепла в четверг эти показатели снова просядут.
«В ночь на четверг к Москве подойдет теплый фронт с запада, благодаря чему к концу недели столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов тепла», — сказал Шувалов.
Ранее, основываясь на данных Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, «Парламентская газета» сообщала, что первый осенний месяц стал самым теплым за всю историю наблюдения. Нынешний рекорд составил 16,38 градуса, что на 0,5 значений выше сентября 2020 года и примерно на 1,75 градуса теплее по сравнению с доиндустриальным эталонным периодом 1850-1900 годов, говорится на сайте ВМО.