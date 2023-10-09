Синоптик рассказал о резком потеплении в Москве в середине недели

В Москву придет теплый атмосферный фронт с запада и к концу недели температура поднимется до 13-15 градусов. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

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По словам специалиста, также со среды ожидается повышение давления, оно превысит норму. При этом с приходом тепла в четверг эти показатели снова просядут.

«В ночь на четверг к Москве подойдет теплый фронт с запада, благодаря чему к концу недели столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов тепла», — сказал Шувалов.