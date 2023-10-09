Пассажиропоток на МЦК в январе – сентябре превысил 115 млн

Почти 116 млн человек воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) с января по cентябрь 2023 года, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«В январе – cентябре 2023 года по МЦК перевезены 115,7 млн пассажиров. Самыми популярными стали станции «Нижегородская», которой воспользовались 9 млн человек, «Площадь Гагарина» – 8,3 млн и «Ростокино» – 7,9 млн человек. С начала эксплуатации по кольцу совершили поездки более 956,4 млн человек», – отметили в пресс-службе.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что перевозки пассажиров на Московской железной дороге (МЖД) за девять месяцев 2023 года выросли на 1,8% – до 547,9 млн.