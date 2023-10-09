Ракова рассказала о будущем столичной медицины

Москва в ближайшие пять–семь лет планирует и дальше развивать столичную медицину. Для этого есть несколько стратегических направлений. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, работа по каждому заданному направлению уже начата и сейчас находится в активной стадии. Речь идет в том числе и об искусственном интеллекте, который должен стать помощником врачей в прогнозировании заболеваний, постановке верных диагнозов и выборе дальнейшей схемы лечений. Также в Москве планируют внедрить целенаправленное персонализированное лечение, которое будет сопровождаться использованием современных медицинских технологий и лекарств в максимуме доступных сфер.

— Мы хотим обеспечить пациентов индивидуальным сопровождением и проактивным наблюдением. И, наконец, четвертое: в перспективе пяти–семи лет мы готовимся завершить создание полностью нового каркаса здравоохранения из крупных высокотехнологичных медицинских хабов и современной сберегающей инфраструктурой амбулаторного звена, — сообщила Ракова в интервью изданию «Аргументы и факты».

В Москве заработал четвертый комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики заболеваний. Нейросеть способна распознать признаки восьми патологий, среди которых рак легкого, пневмония, остеопороз позвоночника, аневризма аорты и другие.