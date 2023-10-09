Анастасия Ракова рассказала о будущем столичной медицины
Москва в ближайшие пять–семь лет планирует и дальше развивать столичную медицину. Для этого есть несколько стратегических направлений. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, работа по каждому заданному направлению уже начата и сейчас находится в активной стадии. Речь идет в том числе и об искусственном интеллекте, который должен стать помощником врачей в прогнозировании заболеваний, постановке верных диагнозов и выборе дальнейшей схемы лечений. Также в Москве планируют внедрить целенаправленное персонализированное лечение, которое будет сопровождаться использованием современных медицинских технологий и лекарств в максимуме доступных сфер.
— Мы хотим обеспечить пациентов индивидуальным сопровождением и проактивным наблюдением. И, наконец, четвертое: в перспективе пяти–семи лет мы готовимся завершить создание полностью нового каркаса здравоохранения из крупных высокотехнологичных медицинских хабов и современной сберегающей инфраструктурой амбулаторного звена, — сообщила Ракова в интервью изданию «Аргументы и факты».
В Москве заработал четвертый комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики заболеваний. Нейросеть способна распознать признаки восьми патологий, среди которых рак легкого, пневмония, остеопороз позвоночника, аневризма аорты и другие.
Кроме того, более 80 тысяч пациентов приняли в центре амбулаторной онкологической помощи Боткинской больницы за два года. В клинике организован полный цикл оказания специализированной онкологической помощи. Здесь доступны все виды хирургического лечения опухолей, а большая часть операций выполняется малотравматичными способами.