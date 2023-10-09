Более 17 млн пассажиров воспользовались МЦД-3 с момента его запуска
Более 17 млн пассажиров воспользовались третьим маршрутом Московских центральных диаметров (МЦД-3) с момента его запуска, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Больше 1 месяца работает МЦД-3 «Ленинградско-Казанский». С момента запуска он перевез более 17 млн человек!», – говорится в сообщении.
Как уточняется, в среднем диаметр для своих ежедневных поездок выбирают уже 400 тыс. пассажиров.
«Благодаря запуску третьего диаметра миллионы москвичей и жителей Подмосковья получили наземное метро в шаговой доступности. Появились новые маршруты и пересадки. Мы продолжим и дальше развивать МЦД-3 по поручению мэра Москвы Сергея Собянина – в 2024 году будут обновлены и оставшиеся поезда на маршрутах дальнего пригорода. Также продолжается строительство московских городских вокзалов: Рижская, Митьково и Малино. Делаем удобнее и другие станции на Ленинградском направлении», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.