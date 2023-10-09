Власти Москвы рассказали о ходе обновления вагонов метро

Доля новых вагонов в московском метро выросла в шесть раз с 2010 года и составила 72%, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 2010 года для метро закуплено более 4 тыс. современных российских вагонов. Они уже курсируют по 12 линиям. <...> За этот год планируем получить около 300 современных вагонов "Москва-2020". Поездки в метро станут еще комфортнее", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Уточняется, что 300 новых вагонов будут курсировать на БКЛ и Калужско-Рижской линии, затем постепенно будут обновляться составы и на других линиях. Сейчас на 12 линиях подземки пассажиров перевозят поезда серий "Москва-2020", "Москва", "Ока" и "Русич".