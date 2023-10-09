Москвичей предупредили об обложных осадках и минусовой температуре

По словам синоптика, во вторник, 10 октября, в Москве ожидаются кратковременные осадки в смешанной фазе. Вечером в среду, 11 октября, вновь пойдет дождь. При этом в ночные часы температура опустится до нуля — минус пяти градусов Цельсия, а на дорогах будет наблюдаться гололедица. В четверг, 12 октября, Тишковец спрогнозировал обложные дожди. «Лишь с приближением выходных, к субботе, инициативу перехватит антициклон, распогодится, ну и столбики дневных термометров устремятся к отметке плюс 10 градусов», — рассказал эксперт.