Бочкарев: Станции двух типов появятся на Бирюлевской линии метро

В ходе строительства Бирюлевской линии метро планируется возводить станции как с одной, так и с двумя платформами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Строительство Бирюлевской линии метро предполагает создание станционных комплексов двух типов: пять из них будут с островными платформами, и еще пять – с береговыми, аналогично тем, что появились в последние годы, в том числе, на Некрасовской ветке и Большом кольце метро», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

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По словам заместителя мэра, с одной островной платформой планируется построить станции «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново» и «Бирюлево», в то время как с двумя береговыми будут сооружены «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская».

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов добавил, что подобное разделение связано с различными способами тоннелепроходки, которые планируется применить в ходе работ.

«Примерно 10 км тоннелей новой линии будет построено 6-метровыми щитами, проходящими два параллельных однопутных тоннеля, а еще порядка 11 км – 10-метровым щитом-гигантом, создающим единый двупутный тоннель», – пояснил Кравцов.

Глава инжинирингового холдинга уточнил, что такой способ проходки позволяет избежать дополнительного строительства притоннельных сооружений и повысить скорость работ.

«Кроме того, создание станций двух типов поможет не только оптимально вписать их в окружающую застройку и рельеф местности, но и реализовать интересные проектные и архитектурные решения», – добавил Кравцов.

Он назвал хорошими примерами утвержденные концепции будущих станций «Остров Мечты» и «Лебедянская», выбранные в рамках архитектурных конкурсов.