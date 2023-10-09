В Москве второй день подряд фиксируют рекордно низкое атмосферное давление

"Второй день подряд в Москве обновляется суточный рекорд низкого атмосферного давления. Сегодня, в самом начале суток, в полночь, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, было зафиксировано атмосферное давление 727,6 мм рт. ст., что ниже прошлого рекорда этого дня, составлявшего 728 мм рт. ст. и установленного в 1992 году", - написал он в своем Telegram-канале.