Сергей Собянин подвел итоги Московского чемпионата «Абилимпикс-2023»

Свыше 150 человек стали победителями московского чемпионата «Абилимпикс-2023». Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Участники создавали сайты, конструировали роботов, моделировали одежду, ремонтировали автомобили, соревновались в слесарном деле, сварочных технологиях и многом другом. С каждым чемпионатом задачи усложняются, добавляются актуальные направления, — сказал он.

К примеру, в этом году появились направления «Оператор беспилотного летательного аппарата» и «Проектирование нейросети». Конкурсантов оценивали 300 экспертов из лучших компаний столицы, написал глава города в своем Telegram-канале.

По словам мэра, всего в финале чемпионата выступили 850 участников в трех возрастных категориях — школьники старше 14 лет, студенты и взрослые специалисты. Они продемонстрировали свои навыки в таких областях, как сфера услуг, IT, образование, медицина и другие.