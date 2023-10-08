МЧС предупредило москвичей о дожде и снеге

Ближайшие сутки Москву ждут дожди, снег, сильный ветер и гололедица. Такая погода сохранится с вечера 8 октября до вечера 9 октября. Об этом сообщает Управление МЧС по Москве.

Столичное управление МЧС в воскресенье выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях с 21:00 8 октября до 21:00 9 октября.

«Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 м/с, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица», – сказано в сообщении.

Водителям рекомендовали избегать резких маневров, значительно снизить скорость и увеличить дистанцию. Парковать авто стоит вдали от деревьев.