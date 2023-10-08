В Москву вернется теплая погода на два дня

В столичном регионе заметно потеплеет в четверг и пятницу, 12 – 13 октября. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

В начале недели сохранится холодная погода, ниже нормы на 4-5 градусов. Это соответствует началу ноября.

Ночью 9, 10 и 11 октября температура составит от -3 до +2 градусов в Подмосковье. В Москве от 0 до +2. Днем – от +3 до +8 градусов. Будут небольшие осадки.

В понедельник сохранится сильный ветер с порывами до 16 м/с, но в последующие дни скорость ветра упадет до 5-10 м/с.