В Москву вернется теплая погода на два дня
В столичном регионе заметно потеплеет в четверг и пятницу, 12 – 13 октября. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».
В начале недели сохранится холодная погода, ниже нормы на 4-5 градусов. Это соответствует началу ноября.
Ночью 9, 10 и 11 октября температура составит от -3 до +2 градусов в Подмосковье. В Москве от 0 до +2. Днем – от +3 до +8 градусов. Будут небольшие осадки.
В понедельник сохранится сильный ветер с порывами до 16 м/с, но в последующие дни скорость ветра упадет до 5-10 м/с.
В четверг днем температура повысится до +10..+12 градусов, а в пятницу до +10..+15. Ночью в четверг будет еще холодно – от 0 до +2 градусов, но в ночь на пятницу воздух прогреется до +6.. +11.
Рамблер: главные новости