Собянин сообщил, что за месяц на МЦД-4 совершили 6,3 млн поездок

Сергей Собянин: За месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 миллиона поездок
Жители и гости столицы совершили 6,3 миллиона поездок за месяц работы четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом во вторник, 10 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ежедневно на МЦД-4 ездят 230 тысяч пассажиров. Чаще всего горожане пользуются станциями — Железнодорожная,
Нижегородская, Аминьевская, Апрелевка и Минская. Сейчас на диаметре 36 станций, а в будущем появятся еще две — Беговая и Рижская, написал глава города в своем Telegram-канале.
При этом в среднем по МЦД-1 и МЦД-2 внутри столицы люди ездят 180 тысяч раз за сутки. По МЦД-3 и МЦД-4 — 40 тысяч и 50 тысяч соответственно. По словам мэра, комфортные московские городские вокзалы помогают пассажирам построить сложные маршруты. Например, вокзал Марьина Роща соединил Большую кольцевую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, а также МЦД-2 и МЦД-4.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 9 сентября, запустили четвертый Московский центральный диаметр.