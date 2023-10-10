Собянин сообщил, что за месяц на МЦД-4 совершили 6,3 млн поездок

Жители и гости столицы совершили 6,3 миллиона поездок за месяц работы четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом во вторник, 10 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Диаметр стал самой протяженной линией наземного метро в столичном регионе, связав Апрелевку, Внуково и Железнодорожный. Его длина — 86 километров, — рассказал он.

Ежедневно на МЦД-4 ездят 230 тысяч пассажиров. Чаще всего горожане пользуются станциями — Железнодорожная,

Нижегородская, Аминьевская, Апрелевка и Минская. Сейчас на диаметре 36 станций, а в будущем появятся еще две — Беговая и Рижская, написал глава города в своем Telegram-канале.

При этом в среднем по МЦД-1 и МЦД-2 внутри столицы люди ездят 180 тысяч раз за сутки. По МЦД-3 и МЦД-4 — 40 тысяч и 50 тысяч соответственно. По словам мэра, комфортные московские городские вокзалы помогают пассажирам построить сложные маршруты. Например, вокзал Марьина Роща соединил Большую кольцевую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, а также МЦД-2 и МЦД-4.