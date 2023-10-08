Скамейки с подогревом установили на двух станциях МЦК

Четыре скамейки с подогревом заработали на станциях Московского центрального кольца «Балтийская» и «Площадь Гагарина». Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Скамейки с подогревом будут работать до конца марта. По два таких объекта на «Балтийской» и «Площади Гагарина» сделают ожидание поездов еще комфортнее.

— С 2019 года мы включаем скамейки с подогревом, чтобы каждый мог согреться в холодное время года. Желаем вам теплых поездок, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В поездах Московского центрального кольца также обновили информационные стикеры. Они помогают быстрее считывать информацию и запоминать ее, а также напоминают о правилах пользования и необходимости их соблюдения в транспорте.

Недавно в столичном метро сократили объем аудиосообщений о пересадках на МЦК. В связи с открытием движения по третьему и четвертому Московским центральным диаметрам увеличилось количество оповещений в вагонах. По этой причине было принято решение изменить формат информирования.