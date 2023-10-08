Скамейки с подогревом установили на двух станциях МЦК
Четыре скамейки с подогревом заработали на станциях Московского центрального кольца «Балтийская» и «Площадь Гагарина». Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Скамейки с подогревом будут работать до конца марта. По два таких объекта на «Балтийской» и «Площади Гагарина» сделают ожидание поездов еще комфортнее.
— С 2019 года мы включаем скамейки с подогревом, чтобы каждый мог согреться в холодное время года. Желаем вам теплых поездок, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
В поездах Московского центрального кольца также обновили информационные стикеры. Они помогают быстрее считывать информацию и запоминать ее, а также напоминают о правилах пользования и необходимости их соблюдения в транспорте.
Недавно в столичном метро сократили объем аудиосообщений о пересадках на МЦК. В связи с открытием движения по третьему и четвертому Московским центральным диаметрам увеличилось количество оповещений в вагонах. По этой причине было принято решение изменить формат информирования.
В июне в метро и на МЦК разместили более 22 тысяч плакатов и наклеек на тему вежливого поведения в транспорте. Изображения с подобными рекомендациями и раньше были в городском транспорте, но теперь их сделали нагляднее и проще: сократили количество слов, а также заменили текст на рисунки и графики там, где это возможно.