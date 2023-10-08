Собянин: С начала 2023 года в столице построили более 50 образовательных зданий

С начала 2023 года в Москве достроили 57 новых образовательных зданий. В число этих объектов вошли 38 детских садов на более чем 7,2 тысячи воспитанников и 19 школ для 15,4 тысячи школьников. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщил Сергей Собянин.

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Образовательные учреждения и территории вокруг них оснащаются всем необходимым для всестороннего развития детей.

— Среди самых крупных объектов — школы в Некрасовке на 1150 мест и в Рассказовке на 2100. Там организовали IT-полигоны, многофункциональные библиотечные центры и зоны отдыха, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

На юго-западе Москвы планируют построить современную школу, которая сможет принять 550 учеников. Финансирование строительства будет происходить из городского бюджета. Новая школа расположится в Южном Бутове рядом со станцией метро «Улица Адмирала Ушакова» и будет находиться по адресу улица Скобелевская, владение 46.

Недавно Сергей Собянин сообщил, что в столице будут построены три объекта в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Речь идет о школе и детском саде в районе Метрогородок, а также об офисно-деловом центре в поселении Сосенском.