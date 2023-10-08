Москву ожидает мокрый снег и дождь 8 октября

По данным Гидрометцентра России, в воскресенье 8 октября в Москве ожидается облачная погода с осадками - мокрый снег и дождь, температура составит +5 градусов. Подобная погода продержится в столице три дня с воскресенья 8 октября по вторник 10 октября.

Ночью температура может опуститься до нуля, во вторник - четырех градусов ниже нуля.

Со среды прогнозируется повышение дневной температуры, до конца недели она будет сохраняться немногим выше +10 каждый день. Гидрометцентр вместе с этим передает о небольших кратковременных осадках до следующего воскресенья.