Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

"Это очень много, очень быстрое падение. Это связано это с тем, что в Москве быстро с северо-запада приближался центр глубокого циклона. Этот центр сейчас находится совсем недалеко от столицы, но постепенно давление будет повышаться, - сказал Вильфанд. - Уже начиная с полуночи циклон будет уходить на северо-восток, и можно уже уверенно говорить, что в течение воскресенья и последующей недели небольшие колебания давления будут, но резких не прогнозируется".