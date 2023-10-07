Москвичей попросили не выходить на улицу
Из-за непогоды, которая продолжится до утра воскресенья, 8 октября, москвичей попросили не выходить без особой надобности на улицу.
Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства, сильный ветер с порывами 17-22 метров в секунду сохранится в ближайшие 12 часов.
"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, - сообщает ведомство. - Если это невозможно - быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили".