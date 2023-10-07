Москвичам рассказали о потеплении в столице на следующей неделе

В Москве в середине следующей недели начнется потепление, рассказал метеоролог Александр Ильин. Он добавил, что дожди продолжатся, пишет «Вечерняя Москва».

Синоптик заметил, что в понедельник, 9 октября, в Москве ожидается от +3° до +5° днем и около нуля ночью. Возможен снег с дождем. Скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Аналогичная погода возможна во вторник, уточнил Ильин.

По его словам, в среду начнется потепление, ветер изменит направление и немного ослабнет. Ночью столбики термометров опустятся до -4°, днем поднимутся до +6° - 11°, отметил он.

В четверг, 12 октября, температура предположительно поднимется до +11°–16° в дневные часы, а ночью она составит 2°–7° выше нуля. Возможны кратковременные дожди.