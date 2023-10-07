В столичном регионе выпал снег
В Москве в субботу, 7 октября, снова выпал снег, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
«Сегодня в Москве снова снег. И он не первый», — пояснил синоптик.
Он уточнил, что первые снежинки были замечены в столице 6 октября.
Вместе с тем, в соцсетях кадры первого снега в больших количествах появились только сегодня, 7 октября. Жители столицы делятся на своих страницах первыми «осенне-зимними» снимками.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве, Ленинградской и Архангельской областях в период с 9 по 15 октября может выпасть мокрый снег. Также ожидается серьезное похолодание.
Рамблер: главные новости