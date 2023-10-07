В столичном регионе выпал снег

В Москве в субботу, 7 октября, снова выпал снег, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Москве снова снег. И он не первый», — пояснил синоптик.

Он уточнил, что первые снежинки были замечены в столице 6 октября.

Вместе с тем, в соцсетях кадры первого снега в больших количествах появились только сегодня, 7 октября. Жители столицы делятся на своих страницах первыми «осенне-зимними» снимками.