Собянин рассказал о работе флагманского центра ГКБ №15 имени О.М. Филатова

Почти 5,5 тысячи пациентов получили экстренную помощь во флагманском центре ГКБ №15 имени О.М. Филатова всего за месяц его работы. Об этом в субботу, 7 октября, сообщил мэр Москвы Сергея Собянин.

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— Здесь провели уже больше 750 экстренных операций — достаточно внушительные цифры для столь короткого периода. Чаще всего экстренно госпитализировали с острыми панкреатитами, холециститами, аппендицитами, различными травмами, сердечными приступами и сердечно-сосудистыми патологиями, — сказал он.

Пациентов доставляли как на машинах скорой помощи, так и на вертолете. Для этого на территории медцентра есть специальная площадка для санитарной авиации, написал глава города в своем Telegram-канале.

За последние пять лет в столице обновили и построили 424 объекта социальной инфраструктуры. Кроме того, до конца года в городе откроют инфекционную больницу № 1, которая станет крупнейшей в России. Также специалисты уже обновили 200 поликлиник, до конца 2025 года они модернизируют еще 140.