Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил NEWS.ru, что в Ленинградской, Архангельской областях и, возможно, в Москве с 9 по 15 октября может выпасть мокрый снег. В этих регионах на следующей неделе ожидается серьезное похолодание из-за надвигающегося циклона. По его словам, уже 40 процентов России покрыто снегом. Речь идет о регионах, расположенных восточнее Урала.

Все-таки Россия — северная страна. Уже 40 процентов территории от Урала и на восток покрыто снегом, хотя и небольшим. Это северные и центральные районы Красноярского края, северная половина Якутии, Чукотка. В это время уже большая площадь должна быть заснеженна, — сказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что снежный покров пока остается небольшим. Кроме того, по его мнению, к настоящему времени снегом должна быть покрыта большая площадь страны.