Фонтанный комплекс на Поклонной горе начали готовить к зиме

«Вначале сооружение тщательно промоют с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства. Эта процедура займет семь дней, будут задействованы четыре бригады и столько же поливомоечных машин. После завершения очистки приступим непосредственно к работам по консервации фонтана, они включают в том числе демонтаж форсунок и подводных светильников, установку заглушек и защитных элементов в чаши», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ПетрПетр Бирюков.