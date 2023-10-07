Первую противогололедную обработку в этом сезоне провели в Москве

В связи с понижением температуры воздуха в ночь на 7 октября в Москве провели первую в этом сезоне противогололедную обработку дорог. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, особое внимание коммунальные службы уделили мостам, тоннелям, низинным местам, набережным, эстакадам, путепроводам, крутым подъемам и спускам, площадкам торможения на остановках общественного транспорта и другим наиболее опасным местам.