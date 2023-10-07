Сергей Собянин поздравил московских промышленников с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 7 октября, поздравил горожан с Днем московской промышленности.
— Это профессиональный праздник более 720 тысяч рабочих, инженеров, технологов, программистов и многих других специалистов, которые трудятся на производствах столицы. Сегодня каждый десятый работающий в нашем городе занят в промышленности, — сказал он.
Мэр назвал столицу крупнейшим центром отечественной высокотехнологичной промышленности. В своем Telegram-канале глава города пожелал сотрудникам предприятий крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.
По словам Собянина, благодаря реализации городской программы льготного инвесткредитования столичные компании смогут создать более 10 тысяч рабочих мест. Ее участниками могут стать заводы по выпуску лекарств, продуктов, строительных конструкций, автокомпонентов и другие.
В период с января по август текущего года объем промышленного производства в столице вырос более чем на 12 процентов. Такой рост во многом обеспечен за счет увеличения выпуска товаров в обрабатывающих отраслях.