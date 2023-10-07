Собянин поздравил москвичей с Днем столичной промышленности

«Поздравляю с Днем московской промышленности! Это профессиональный праздник более 720 тыс. рабочих, инженеров, технологов, программистов и многих других специалистов, которые трудятся на производствах столицы. Сегодня каждый десятый работающий в нашем городе занят в промышленности. Вы приумножаете славу и традиции индустриальной Москвы, выпускаете широкий ассортимент продукции, которая пользуется большим спросом далеко за пределами нашего города. Произведено в Москве – сделано качественно, на совесть», – написал Сергей Собянин.