Собянин поздравил москвичей с Днем столичной промышленности
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем столичной промышленности. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале мэра.
«Поздравляю с Днем московской промышленности! Это профессиональный праздник более 720 тыс. рабочих, инженеров, технологов, программистов и многих других специалистов, которые трудятся на производствах столицы. Сегодня каждый десятый работающий в нашем городе занят в промышленности. Вы приумножаете славу и традиции индустриальной Москвы, выпускаете широкий ассортимент продукции, которая пользуется большим спросом далеко за пределами нашего города. Произведено в Москве – сделано качественно, на совесть», – написал Сергей Собянин.
По его словам, в настоящее время столица – крупнейший центр российской высокотехнологичной промышленности. «Особо хочу поблагодарить представителей трудовых династий, которые из поколения в поколение трудятся на заводах и фабриках, передают любовь к своему делу и родному предприятию. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе», – подчеркнул мэр.