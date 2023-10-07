График движения поездов на МЦД-2 изменится из-за ремонта путей

График движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 октября.

Ограничения будут действовать с 22:00 до 05:10. В это время отменят прямые поезда по маршруту от Нахабина до Подольска. Интервалы движения на всем МЦД-2 увеличат до 40 минут. Часть поездов на Курском направлении будет ходить от станции Царицыно. Также скорректируют время отправления последних составов.