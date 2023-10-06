Первую противогололедную обработку дорог проведут в столице

В столице проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Согласно прогнозу синоптиков, в связи с дождем и ожидаемым понижением температуры воздуха до -2 градусов предстоящей ночью и утром в субботу на дорогах местами возможна гололедица, — сказал он.

Бирюков уточнил, что после прогноза синоптиков было принято решение провести первую в сезоне противогололедную обработку дорог. Особое внимание будут обращать на состояние опасных участков улично-дорожной сети. В их числе — мосты, тоннели, низинные места, набережные. Кроме того, будут обработаны эстакады и путепроводы.

Работы по противогололедной обработке начнут ориентировочно в 03.00 субботы. Водителей просят быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, а также избегать резких маневров и не препятствовать работе коммунальных служб, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».