Городские службы работают в усиленном режиме из-за резкого ухудшения погоды

«По данным синоптиков, в период с 21:00 6 октября и до конца суток 7 октября в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью и утром температура воздуха понизится до минус двух градусов, на дорогах местами будет гололедица. С 09:00 субботы и до конца суток пройдет сильный дождь со снегом, порывы ветра — до 21 метра в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы работают в усиленном режиме, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения», — рассказал Петр Бирюков.