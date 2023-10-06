Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне ухудшения погоды и прогнозируемой гололедицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

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Так, в ночь на 7 октября и утром субботы в городе ожидается понижение температуры воздуха до -2 градусов, не исключено образование гололедицы. Кроме того, с утра до вечера 7 октября в столице прогнозируются дождь со снегом, сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду.

"В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы работают в усиленном режиме, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения", – приводятся в сообщении слова заммэра Петра Бирюкова, курирующего комплекс.

В настоящий момент в городе дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад, усилены спасательные патрули в парках и зонах отдыха, принимаются меры по защите жилых и нежилых объектов, а также строящихся зданий от ветра, идет проверка систем водоотведения. Москвичей просят не выходить без необходимости на улицу во время непогоды, а если выйти пришлось, то соблюдать меры осторожности, в частности, не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуется временно отказаться от поездок на личном транспорте.