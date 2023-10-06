Пробки в Москве достигли 10 баллов

Пробки на столичных дорогах оцениваются в 10 баллов, следует из информации сервиса «Яндекс Пробки».

По его данным, движение транспорта затруднено на вылетных магистралях, в ряде районов – на участках внешней и внутренней стороны МКАД. Еще затруднения в движении отмечаются на Третьем транспортном и Садовом кольцах.

Согласно информации сервиса, загруженность дорог в Москве снизится после 20:00.

Кроме того, в пресс-службе Дептранса горожан призвали пользоваться общественным транспортом.

«ЦОДД: в городе высокая загруженность – просим для поездок в центр воспользоваться городским транспортом. Просим перенести поездки на автомобиле в вечерний час пик на более позднее время. После 20:00 на дорогах станет свободнее. Стройте маршрут заранее. Будьте внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию», – говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас сильно затруднено движение в центральной части города, на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе ул. Беговая, на МКАД, а также на Ленинградском проспекте в районе д. 29, корп. 2. Причины высокой загруженности дорог – дождь, низкие скорости, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.